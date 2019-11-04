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Кабмин завтра представит госбюждет-2020

Новости » Политика     04.11.2019 - 10:37
Кабмин завтра представит госбюждет-2020
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Презентация госбюджета-2020 начнется в 11:00

Кабинет министров Украины завтра, 5 ноября, представит проект госбюджета-2020, подготовленный ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом в Facebook сообщил премьер министр Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что вчера правительство утвердило проект бюджета-2020 ко второму чтению. Он также подчеркнул, что бюджет на следующий год будет сосредоточен, в том числе, на медицине.

"Завтра в 11.00 мы всем составом правительства представляем главный финансовый документ страны в следующем году для всех украинцев", - добавил премьер.

Кабмин завтра представит госбюждет-2020

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провел заседание по распределению расходов на безопасность и оборону в бюджете-2020.

Ранее также стало известно, что бюджет-2020 получил более 2,5 тысяч поправок ко второму чтению. Кроме того, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что бюджет будет принят в соответствии с графиком, а министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Кабинет министров подаст проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей ГончарукБюджет 2020
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