Бюджет-2020: на безопасность и оборону Кабмин заложил более 240 млрд гривен

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

На оборону выделяется более 130 млрд гривен

В проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону правительство заложило 245,8 млрд гривен. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в ходе презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из этой суммы 136 млрд гривен выделяется на оборону.

"На безопасность и оборону выделяется 5,45% процентов от прогнозируемого ВВП. Это 245,8 млрд гривен. Из которых 3% ВВП - это 136 млрд гривен - выделяется на оборону", - заявил Загороднюк.

"Бюджет Министерства обороны состоит из бюджета самого министерства отдельного - это 116,1 млрд гривен, в 2019 году - это было 102 миллиарда. Также государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - это 9 млрд гривен. В 2019 году это было 3 млрд гривен", - сказал глава Минобороны.

По словам Загороднюка, приоритет бюджета - закупка вооружения и военной техники.

"Также бюджет Государственной спецслужбы транспорта - 1,4 миллиарда гривен. И бюджет Главного управления разведки Министерства обороны - 3,5 млрд гривен. Итого - 130 млрд гривен. Также на оборону направляется часть средств Министерства экономического развития - 2,4 миллиарда гривен, которые пойдут на производство боеприпасов для Министерства обороны. Большая часть бюджета, приоритет бюджета - закупка вооружения и военной техники", - заявил министр обороны.

Напомним, Кабинет министров Украины во вторник представил подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении.

Так, по словам главы Кабмина Алексея Гончарука, законопроект о государственном бюджете-2020 предусматривает повышение пенсий на размер индексации. По его словам, пенсии в 2020 году будут проиндексированы, но вырастут незначительно.

Кроме того, премьер подчеркнул, что Кабинет министров увеличил расходы на социальную сферу в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению. Согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд гривен.