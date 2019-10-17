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Бюджет-2020 відкоригують через зміни прогнозів курсу гривні, - Маркарова

Новини » Економіка    17.10.2019 - 21:07
Бюджет-2020 відкоригують через зміни прогнозів курсу гривні, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Мінфін чекає прогноз від Мінекономіки

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що бюджет України на 2020 рік буде коригуватися через зміну прогнозу курсу гривні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маркарової для Chastime.

За її словами, курс, на якому базувався бюджет, буде іншим через зміни прогнозів.

"Прогноз від Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Скоро буде прогноз від Кабінету міністрів, Міністерство економіки зараз готує. Ми бачимо, що в усіх цих прогнозах і в прогнозах Національного банку курс на наступний рік, прогноз, зміцнився. ... Ми зараз дочекаємося, коли буде поданий Міністерством економіки прогноз, і відповідно до нього будемо міняти бюджет", - заявила міністр фінансів.

Інтерв’ю з міністром фінансів України Оксаною Маркаровою

Наживо: Про що домовилася делегація уряду України у Вашингтоні? Інтерв’ю з міністром фінансів України Oksana Markarova. А також: подробиці переговорів з МВФ, позиція уряду щодо Приватбанку, податкові і митні зміни, які торкнуться усіх.

Опубліковано chastime Четвер, 17 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Маркарова розповіла про детялі переговорів України з МВФ та іншими фінансовими організаціями в США, куди українська делегація вирушила 16 жовтня. За її словами, переговорний процес базується на збереженні макроекономічної стабільності і прискоренні економічного зростання в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів планує продати частку в державному банку "Укргазбанк" до кінця року. Продати планують Міжнародній фінансовій корпорації з групи Світового банку.

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