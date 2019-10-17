Маркарова рассказала о деталях переговоров с МВФ

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

По ее словам, переговоры продвигаются активно

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о деталях переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и другими партнерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маркаровой для Сhastime.

По ее словам, переговоры с партнерами из МВФ проходят "достаточно хорошо".

“Вчера мы закончили первый день, сегодня в процессе второй день нашей работы. Кроме очень активных переговоров с Международным валютным Фондом, вы знаете, мы сейчас обсуждаем новую программу, и достаточно хорошо продвигаемся в этих переговорах, мы также провели встречи с представителями американского и французкого казначейства. Очень важна их поддержка в плане инвестиционных проектов, их бизнеса, который готов идти в Украину", - сказала Маркарова.

Министр финансов также заявила, что переговорный процесс базируется на сохранении макроэкономической стабильности и ускорения экономического роста в Украине. Говоря об экономическом росте, Маркарова заявила:

"Ускорение экономического роста возможно через приватизацию, концессии, развитие рынка земли. Это шаги, по которым уже начало двигаться новое правительство", - добавила она.

Інтерв’ю з міністром фінансів України Оксаною Маркаровою Наживо: Про що домовилася делегація уряду України у Вашингтоні? Інтерв’ю з міністром фінансів України Oksana Markarova. А також: подробиці переговорів з МВФ, позиція уряду щодо Приватбанку, податкові і митні зміни, які торкнуться усіх. Опубліковано chastime Четвер, 17 жовтня 2019 р.

Напомним, 16 октября украинская делегация отправилась на переговоры с МВФ. Отмечалось, что переговоры также будут проводиться с коллегами из европейских минфинов, американского Казначейства и инвесторами.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал новый макроэкономический прогноз.