Бюджет-2019 получил от приватизации госимущества 6% от запланированной суммы

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В законе о бюджете-2019 ожидалось получить от приватизации госимущества более 17 млрд гривен

В государственный бюджет в этом году с января по август от приватизации государственного имущества поступило лишь 5,7% от запланированной суммы. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, бюджетный комитет парламента рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.

"От приватизации государственного имущества за 8 месяцев т. г. в общий фонд поступило 369,1 млн грн, или 5,7% уточненного плана на отчетный период (при утвержденном годовом плановом показателе 17,1 млрд грн), в основном от продажи о объектов малой приватизации", - говорится в сообщении.

Так, Счетная палата обращает внимание, что в настоящее время представляется вероятным значительное невыполнение годового плана поступлений от приватизации государственного имущества, если срочно не будут приняты необходимые меры.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год за январь-август выполнен с профицитом в 4,5 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в конце мая и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявлял, что продажа объектов малой приватизации с начала года принесла в бюджет 204 млн грн поступлений.

Добавим также, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил парламенту и Кабмину запустить масштабную приватизацию. Так, Рада до 1 октября должна принять закон, которым отменяется перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. При этом правительство подготовит конкретный список стратегических предприятий, которые не будут приватизированы. До 1 декабря в большие госкомпании должны должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже.