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Бюджет-2019 за 8 месяцев выполнен с профицитом, - Счетная палата

Новости » Финансы    27.09.2019 - 17:16
Бюджет-2019 за 8 месяцев выполнен с профицитом, - Счетная палата
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Профицит составляет 4,5 млрд гривен

Государственный бюджет на 2019 год за январь-август выполнен с профицитом в 4,5 млрд гривен. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет по вопросам бюджета рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.

"За январь-август 2019 года государственный бюджет выполнен с профицитом, который составил 4,5 млрд грн (при утвержденном предельном объема дефицита - 89,99 млрд грн), при этом по общему фонду - с дефицитом в сумме 4,1 млрд грн при уточненном плане на этот период в сумме 27,2 млрд грн, а по специальному фонду - с профицитом в сумме 8,7 млрд грн", - указано в сообщении.

Отмечается, что указанное является следствием осуществления расходов в значительно меньших объемах от плана, чем получено доходов, при том что по общему фонду не выполнен план поступлений от приватизации государственного имущества на отчетный период.

Напомним, бюджетный комитет ВР отмечает, что сейчас остаются риски выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

Как писало РБК-Украина ранее, руководитель Миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден положительно оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

При этом в Раде нашли много недостатков в проекте закона о госбюджете на следующий год. В частности, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заявил, что соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

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