Бюджет-2019 отримав від приватизації держмайна 6% від запланованої суми

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У законі про бюджет-2019 очікувалося отримати від приватизації держмайна понад 17 млрд гривень

До державного бюджету у цьому році з січня по серпень від приватизації державного майна надійшло лише 5,7% від запланованої суми. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

Зокрема, бюджетний комітет парламенту розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про держбюджет на 2019 рік у першому півріччі і інформацію про виконання державного бюджету в поточному році.

"Від приватизації державного майна за 8 місяців п.р. до загального фонду надійшло 369,1 млн грн, або 5,7% уточненого плану на звітний період (при затвердженому річному плановому показнику 17,1 млрд грн), в основному від продажу об’єктів малої приватизації", - сказано у повідомленні.

Так, Рахункова палата звертає увагу, що на даний час вбачається ймовірним значне невиконання річного плану надходжень від приватизації державного майна, якщо терміново не буде вжито необхідні заходи.

Нагадаємо, державний бюджет на 2019 рік за січень-серпень виконаний з профіцитом у 4,5 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, наприкінці травня в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров заявляв, що продаж об'єктів малої приватизації з початку року приніс до бюджету 204 млн грн надходжень.

Додамо також, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив парламенту та Кабміну запустити масштабну приватизацію. Так, Рада до 1 жовтня має ухвалити закон, яким скасовується перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. При цьому уряд підготує конкретний список стратегічних підприємств, які не будуть приватизовані. До 1 грудня в великі держкомпанії повинні мають залучити інвестиційних радників і почати підготовку до продажу.