Руководитель ФГИ назвал сумму поступлений от малой приватизации

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

С начала года малая приватизация дала меньше 10 млн долларов

Продажа объектов малой приватизации с начала года принесла в бюджет 204 млн грн поступлений. ООб этом сообщил и.о. главы Фонда государственного майн Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что это показатель по состоянию на середину мая и в ближайшее время ожидается проведение аукционов по 88 объектам, общая стартовая цена которых составляет более 80 млн грн.

Трубаров напомнил, что на сегодня в системе ProZorro.Продажи лоты малой приватизации продают 42 электронные площадки и их количество постоянно увеличивается.

"За время малой приватизации, которая стартовала осенью прошлого года, продано государственного имущества на сумму в 554 млн грн", - рассказал руководитель ФГИ.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2018 года исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro. Он отмечал, что ФГИ подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

Напомним, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации в январе-апреле 2019 года составили 190,7 млн грн, то есть около 1% от плана на год.