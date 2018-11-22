Бюджет-2019: Парубий поручил комитету найти компромисс по Бюджетному кодексу

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Во время обеденного перерыва бюджетный комитет должен собраться на обсуждение

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил профильному комитету парламента найти компромисс по Бюджетному кодексу. Об этом он сказал во время утреннего заседания Рады в четверг, 22 ноября, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, парламенту сейчас сложно найти этот компромисс. Поэтому бюджетный комитет должен посоветоваться по этому вопросу во время обеденного перерыва.

"Сейчас в зале трудно найти компромисс... Я прошу в обеденный перерыв бюджетный комитет собраться и найти компромиссную позицию, с которой мы можем выйти на голосование (изменений в Бюджетный кодекс, - ред.). После обеда мы продолжим голосование. Я, коллеги, прошу всех в 16:00 прибыть в зал", - сказал Парубий.

Напомним, Международный валютный фонд выделит Украине транш в размере около 2 млрд долларов только после принятия государственного бюджета на 2019 год.

Также ранее глава парламента Андрей Парубий заявлял, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.