Бюджет-2019: Парубій доручив комітету знайти компроміс по Бюджетному кодексу

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час обідньої перерви бюджетний комітет має зібратися на обговорення

Голова Верховної ради України Андрій Парубій доручив профільному комітету парламенту знайти компроміс по Бюджетному кодексу. Про це він сказав під час ранкового засідання Ради у четвер, 22 листопада, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, парламенту наразі складно знайти цей компроміс. Тому бюджетний комітет має порадитись щодо цього питання під час обідньої перерви.

"Зараз у залі важко знайти компроміс… Я прошу в обідню перерву бюджетний комітет зібратись і найти компромісну позицію, з якою ми можемо вийти на голосування (змін до Бюджетного кодексу, - ред.). Після обіду ми продовжимо голосування. Я, колеги, прошу всіх о 16:00 прибути в залу", - сказав Парубій.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділить Україні транш у розмірі близько 2 млрд доларів тільки після прийняття державного бюджету на 2019 рік.

Також раніше голова парламенту Андрій Парубій заявляв, що від прийняття державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.