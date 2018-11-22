ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бюджет-2019: Парубій доручив комітету знайти компроміс по Бюджетному кодексу

Новини » Економіка    22.11.2018 - 14:15
Бюджет-2019: Парубій доручив комітету знайти компроміс по Бюджетному кодексу
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час обідньої перерви бюджетний комітет має зібратися на обговорення

Голова Верховної ради України Андрій Парубій доручив профільному комітету парламенту знайти компроміс по Бюджетному кодексу. Про це він сказав під час ранкового засідання Ради у четвер, 22 листопада, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, парламенту наразі складно знайти цей компроміс. Тому бюджетний комітет має порадитись щодо цього питання під час обідньої перерви.

"Зараз у залі важко знайти компроміс… Я прошу в обідню перерву бюджетний комітет зібратись і найти компромісну позицію, з якою ми можемо вийти на голосування (змін до Бюджетного кодексу, - ред.). Після обіду ми продовжимо голосування. Я, колеги, прошу всіх о 16:00 прибути в залу", - сказав Парубій.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділить Україні транш у розмірі близько 2 млрд доларів тільки після прийняття державного бюджету на 2019 рік.

Також раніше голова парламенту Андрій Парубій заявляв, що від прийняття державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги. 

МВФ виділить близько 2 млрд доларів після прийняття бюджету-2019, - нардеп Профільний комітет Ради ухвалив рішення щодо бюджету-2019
Новини України бюджетБюджет 2019
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся