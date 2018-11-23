Бюджет-2019: нардепы приступили к рассмотрению изменений в Налоговый кодекс

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

После принятия изменений в Налоговый кодекс Рада приступит к рассмотрению бюджета

Верховная рада Украины в рамках бюджета-2019 начала рассмотрение изменений в Налоговый кодекс Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду на то, что рассмотрение поправок будет происходить динамически.

"Мы переходим к рассмотрению законопроекта № 9260. Хочу отметить, что таблицы раздаются по залу. Все таблицы есть на сайте Верховной рады Украины", - заявил Парубий. По его словам, сейчас депутаты рассмотрят поправки в проект изменений в Налоговый кодекс

Ранее РБК-Украина сообщало, что первый закон из пакета бюджета-2019 был принят во втором чтении около 17:00 четверга, а именно Рада одобрила законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Напомним, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что за проект государственного бюджета на 2019 год не проголосуют фракции "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок".