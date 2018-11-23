За бюджет-2019 не проголосует "Батькивщина", РПЛ и "Оппоблок"

Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)

В БПП заверили, что коалиция полностью готова поддерживать бюджет-2019

За проект государственного бюджета на 2019 год не проголосуют фракции "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок". Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что коалиция полностью готова поддерживать бюджет-2019.

"Вопрос не в договоренностях. Вопрос в том, будут ли защищены интересы украинской армии и общества. Сейчас коалиция полностью готова поддерживать бюджет страны. По моим данным, за бюджет не будут голосовать представители "Оппозиционного блока", представители "Батькивщины" и представители "Радикальной партии", - сообщил Герасимов.

По его словам, сейчас идут консультации по другим членам парламента.

"Что касается остальных, то идут консультации. Мы надеемся, что голосов будет больше, чем достаточно", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко продлила перерыв в заседании Рады до часу ночи. Отметим, заседание Рады должно было начаться в 23:30.

При этом в фракции БПП прогнозировали принятие бюджета-2019 до 12 часов ночи.

Как писало РБК-Украина ранее, первый закон из пакета бюджета-2019 был принят во втором чтении около 17:00 четверга, а именно Рада одобрила законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".