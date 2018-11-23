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Бюджет-2019: нардепи приступили до розгляду змін до Податкового кодексу

Новини » Політика    23.11.2018 - 02:09
Бюджет-2019: нардепи приступили до розгляду змін до Податкового кодексу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Після прийняття змін до Податкового кодексу Рада приступить до розгляду бюджету

Верховна рада України в рамках бюджета-2019 розпочала розгляд змін у Податковий кодекс України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання в тому, що розгляд поправок відбуватиметься динамічно.

"Ми переходимо до розгляду законопроекту № 9260. Хочу наголосити, що таблиці роздаються по залу. Всі таблиці є на сайті Верховної ради України", - заявив Парубій. За його словами, наразі депутати розглядатимуть поправки до проект змін до Податкового кодексу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перший закон з пакету бюджету-2019 був прийнятий у другому читанні близько 17:00 четверга, а саме Рада схвалила законопроект №9084 "Про внесення змін в Бюджетний кодекс".

Нагадаємо, голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що за проект державного бюджету на 2019 рік не проголосують фракції "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка та "Опозиційний блок".

 

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Теми: Бюджет-2019
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