Бувай, сивина! Це фарбування сховає ваш вік і зробить волосся найгарнішим»
Сивина може з'явитися як після 30-40 років, так і набагато раніше. Але що робити тим, хто не хоче приймати раптове "висвітлення" волосся сріблястими пасмами?
РБК-Україна розповідає, як можна зафарбувати сивину, аби вона не була помітною.
Тонування у природні теплі відтінки
Найпростіший спосіб сховати сивину без радикальних змін це тонування волосся у відтінки, наближені до вашого натурального кольору. Обирайте теплі тони: світло-каштанові, карамельні, мідні або медові.
Сивина погано утримує пігмент, тож м’яке тонування допоможе вирівняти колір і створити ефект глибини. Цей варіант особливо підходить для "початкової" сивини або тонкого волосся, оскільки не перевантажує структуру й виглядає природно.
Блонд з м’яким затемненням коріння (шадінг)
Освітлення здається ризикованим, але правильно виконане фарбування у блонд - один з найефективніших способів замаскувати сивину. Важливо не вибілювати волосся повністю, а зробити м’який перехід зі світлим полотном і трохи темнішим корінням.
Завдяки цьому сиві волоски не вибиваються з загального тону, а м’яка гра світла створює ефект об’єму та свіжості. Ідеальний варіант для тих, хто не боїться оновити імідж і хоче максимально "освіжити" обличчя.
Мелірування з тонуванням (блондування сивини)
Цей метод підходить для тих, у кого сивини вже більше ніж 30-40% від усього волосся, але вона розподілена нерівномірно. Світлі пасма, які правильно затонує колорист, візуально "розмивають" контраст між пігментованим і сивим волоссям.
Після мелірування обов’язково потрібне тонування, щоб отримати м’який, природний відтінок без жовтизни. Таке фарбування виглядає динамічно, молодо й не потребує частого оновлення.
Як не слід фарбувати волосся, якщо хочеться сховати сивину
Монотонне фарбування в чорний або темно-каштановий. У перші дні виглядає яскраво, але вже за тиждень нова сивина буде різко контрастувати, що лише підкреслить вік.
Холодні попелясті відтінки без тонування. Вони швидко "вимиваються" з сивого волосся, лишаючи плями та тьмяність.
Яскраві експерименти на сухому волоссі. Неонові та модні кольори часто привертають увагу саме до текстури й неоднорідності кольору, яку створює сивина.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: The Cut, Ukr.Media, Gazeta.pl.