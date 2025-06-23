Прощай, седина! Это окрашивание скроет ваш возраст и сделает волосы самыми красивыми"

Седина может появиться как после 30-40 лет, так и гораздо раньше. Но что делать тем, кто не хочет принимать внезапное "осветление" волос серебристыми прядями?

РБК-Украина рассказывает, как можно закрасить седину, чтобы она не была заметной.

Тонирование в естественные теплые оттенки

Самый простой способ скрыть седину без радикальных изменений это тонирование волос в оттенки, приближенные к вашему натуральному цвету. Выбирайте теплые тона: светло-каштановые, карамельные, медные или медовые.

Седина плохо удерживает пигмент, так что мягкое тонирование поможет выровнять цвет и создать эффект глубины. Этот вариант особенно подходит для "начальной" седины или тонких волос, поскольку не перегружает структуру и выглядит естественно.

Блонд с мягким затемнением корней (шадинг)

Осветление кажется рискованным, но правильно выполненное окрашивание в блонд - один из самых эффективных способов замаскировать седину. Важно не выбеливать волосы полностью, а сделать мягкий переход со светлым полотном и чуть более темными корнями.

Благодаря этому седые волоски не выбиваются из общего тона, а мягкая игра света создает эффект объема и свежести. Идеальный вариант для тех, кто не боится обновить имидж и хочет максимально "освежить" лицо.

Мелирование с тонированием (блондирование седины)

Этот метод подходит для тех, у кого седины уже больше чем 30-40% от всех волос, но она распределена неравномерно. Светлые пряди, которые правильно затонирует колорист, визуально "размывают" контраст между пигментированными и седыми волосами.

После мелирования обязательно требуется тонирование, чтобы получить мягкий, естественный оттенок без желтизны. Такое окрашивание выглядит динамично, молодо и не требует частого обновления.

Как не следует красить волосы, если хочется скрыть седину

Монотонное окрашивание в черный или темно-каштановый. В первые дни выглядит ярко, но уже через неделю новая седина будет резко контрастировать, что лишь подчеркнет возраст.

Холодные пепельные оттенки без тонирования. Они быстро "вымываются" из седых волос, оставляя пятна и тусклость.

Яркие эксперименты на сухих волосах. Неоновые и модные цвета часто привлекают внимание именно к текстуре и неоднородности цвета, которую создает седина.