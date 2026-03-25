Був з вибухівкою: військові розкрили нові деталі про дрон, який "заблукав" у Латвії

За словами військового, йдеться про безпілотник із двигуном внутрішнього згоряння. Він зазначив, що апарат, ймовірно, ніс бойову частину, оскільки після падіння відбулася детонація.

Представники ЗС Латвії пояснив, що дрон летів на висоті менше одного кілометра, ймовірно близько 500 метрів, через що перебував поза зоною огляду основних радарів.

Генерал зазначив, що минулої ночі було зафіксовано два порушення повітряного простору Латвії. Перший об’єкт, ймовірно безпілотник, близько першої ночі залетів із території Білорусі, рухався вздовж кордону та згодом повернувся до Росії, перебуваючи у повітряному просторі країни 24 хвилини.

Другий об’єкт о 02:19 наблизився до повітряного простору Латвії з боку РФ, після чого зник із радарів. Військові підняли сили ППО для його перехоплення, однак дрон впав і вибухнув поблизу села Доброчина Краславського краю приблизно о 02:35, за 12–15 км від кордону з Білоруссю.

Окремо Лещинскіс наголосив, що походження безпілотника наразі остаточно не встановлено - він може бути як російським, так і українським. Водночас ознак того, що дрон був навмисно спрямований на Латвію, наразі немає.

Він також пояснив, що мешканців не попереджали про інцидент через його короткотривалість.

Крім того, за його словами, рішення про знищення таких об’єктів потребує зважування ризиків, адже "все, що збито у повітрі звалиться на землю".