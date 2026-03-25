Был со взрывчаткой: военные раскрыли новые детали о дроне, который "заблудился" в Латвии

По словам военного, речь идет о беспилотнике с двигателем внутреннего сгорания. Он отметил, что аппарат, вероятно, нес боевую часть, поскольку после падения произошла детонация.

Представители ВС Латвии пояснил, что дрон летел на высоте менее одного километра, вероятно около 500 метров, из-за чего находился вне зоны обзора основных радаров.

Генерал отметил, что прошлой ночью было зафиксировано два нарушения воздушного пространства Латвии. Первый объект, вероятно беспилотник, около часа ночи залетел с территории Беларуси, двигался вдоль границы и впоследствии вернулся в Россию, находясь в воздушном пространстве страны 24 минуты.

Второй объект в 02:19 приблизился к воздушному пространству Латвии со стороны РФ, после чего исчез с радаров. Военные подняли силы ПВО для его перехвата, однако дрон упал и взорвался вблизи села Доброчина Краславского края примерно в 02:35, в 12-15 км от границы с Беларусью.

Отдельно Лещинскис отметил, что происхождение беспилотника пока окончательно не установлено - он может быть как российским, так и украинским. В то же время признаков того, что дрон был намеренно направлен на Латвию, пока нет.

Он также пояснил, что жителей не предупреждали об инциденте из-за его кратковременности.

Кроме того, по его словам, решение об уничтожении таких объектов требует взвешивания рисков, ведь "все, что сбито в воздухе рухнет на землю".