Був готовий захищатися. Британському флоту довелося взяти під конвой субмарину РФ

Королівський флот заявив, що танкер Tidesurge та гелікоптер Merlin відстежували підводний човен та її буксир "Алтай" під час триденної операції. Він рухався з Північного моря через Дуврську протоку і далі через Ла-Манш.

У повідомленні флоту йдеться, що він був готовий перейти до протичовнових операцій, якщо "Краснодар" зануриться. Після проходу човна до північного заходу Франції стеження було передано союзникам з НАТО.

За даними уряду, кількість російських суден, які загрожують водам Великої Британії, зросла на 30% за останні два роки, хоча Росія звинувачує Британію у провокаціях.

Цього тижня міністр оборони Джон Гілі анонсував програму "Атлантичний бастіон", спрямовану на захист підводних кабелів та трубопроводів від російських загроз.

Водночас критики сумніваються у ресурсах флоту для ефективного виконання завдання.

Британська сторона стверджує, що російське судно використовувалося для розвідки та картографування підводних кабелів.

"Ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І ми готові", - підкреслив Гілі.

Російське посольство відреагувало, закликаючи Велику Британію не загострювати ситуацію на європейському континенті.

Інцидент із "Краснодаром" є не поодиноким випадком активності російського флоту в британських водах. Місяць тому російський розвідувальний корабель спрямовував лазери на пілотів Королівських ВПС, які його відстежували.

Програма "Атлантичний бастіон" стала реакцією на зростаючі загрози російського флоту та кібернетичні атаки на британські установи. Напруженість у водах Ла-Маншу відображає ширший контекст зростаючої напруги між Великою Британією та Росією.