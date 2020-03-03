Буттиджич готов поддержать на выборах Байдена

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байдена планирует также поддержать еще одна мощная до недавнего времени участница гонки - Эми Клобучар

Кандидат в президенты США от Демпартии Пот Буттиджич, который накануне вышел из гонки, настроен выступить в поддержку бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах внутри Демократической партии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, близкий к кампании Байдена.

По данным издания, Байден планирует также поддержать еще одна мощная до недавнего времени участница гонки - Эми Клобучар, которая в понедельник заявила о завершении своего участия в выборах.

Отмечается, что намерения кандидатов, выбывших поддержать Байдена указывают на консолидацию умеренной части демократических избирателей против социалиста Берни Сандерса.

В США 3 марта в так называемый "супервторник", когда голосование на партийных праймериз пройдут сразу в 14 штатах.

Как пишет The New York Times, решение Буттиджича связано с тем, что умеренное крыло Демократической партии начало объединяться вокруг Байдена, пытаясь не дать сенатору Вермонта Берни Сандерсу стать кандидатом от партии на предстоящих выборах.

Стоит отметить, что в прошлом году Буттиджич собрал больше денег для своей кампании, чем Байден, несмотря на то, что начинал участие в гонке будучи практически неизвестным политиком. Поэтому самая большая ценность поддержки Буттиджича для Байдена заключается именно в том, что он может передать часть или большую часть своего аппарата по сбору средств.

Напомним, 1 марта бывший вице-президент США Джо Байден впервые одержал победу на праймериз Демократической партии.

РБК-Украина писало, что на праймериз демократов в Неваде победил сенатор Берни Сандерс. Победа Сандерса на праймериз в Неваде была следующей после победы в Нью-Гемпшире и сильного результата в Айове.

РБК-Украина писало, что Сандерс ранее предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.