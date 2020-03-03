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Буттіджич готовий підтримати Байдена

Новини » В світі     03.03.2020 - 05:34
Буттіджич готовий підтримати Байдена
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байдена планує також підтримати ще одна донедавна потужна учасниця перегонів - Емі Клобучар

Кандидат у президенти США від Демпартії Піт Буттіджич, який напередодні вийшов з перегонів, налаштований виступити на підтримку колишнього віце президента Джо Байдена на президентських перегонах всередині Демократичної партії. Про це повідомляє The Hill із посиланням на джерело, близьке до кампанії Байдена.

За даними видання, Байдена планує також підтримати ще одна донедавна потужна учасниця перегонів - Емі Клобучар, яка у понеділок заявила про завершення своєї участі у виборах.

Зазначається, що наміри кандидатів, що вибули, підтримати Байдена вказують на консолідацію помірної частини демократичних виборців проти соціаліста Берні Сандерса.

Як пише The New York Times, рішення Буттіджича пов’язано з тим, що помірне крило Демократичної партії почало об’єднуватися навколо Байдена, намагаючись не дати сенатору Вермонта Берні Сандерсу стати кандидатом від партії на майбутніх виборах.

Варто зазначити, що у минулому році Буттіджич назбирав більше грошей для своєї кампанії, ніж Байден, незважаючи на те, що починав участь в гонці будучи практично невідомим політиком. Тому найбільша цінність підтримки Буттіджича для Байдена полягає саме в тому, що він може передати частину або більшу частину свого апарату зі збору коштів.

У США 3 березня у так званий "супервівторок", коли голосування на партійних праймеріз відбудуться відразу в 14 штатах.

Нагадаємо, 1 березня колишній віце-президент США Джо Байден вперше здобув перемогу на праймеріз Демократичної партії.

Також РБК-Україна писало, що на праймеріз демократів у Неваді переміг сенатор Берні Сандерс. Перемога Сандерса на праймеріз в Неваді була наступною після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові.

РБК-Україна писало, що Сандерс раніше застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.

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