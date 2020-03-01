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Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине

Новости » Политика     01.03.2020 - 04:52
Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине
Фото: Джозеф Байден (facebook.com/joebiden)

Для Байдена голосование в Южной Каролине было особенно важно

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что для Байдена голосование в Южной Каролине было особенно важно, ведь он считался лидером предвыборной гонки демократов до этапа первичных выборов, но оказался третьим по общему числу голосов делегатов съезда.

Байден надеется, что победы в Южной Каролине будет достаточно, чтобы превратить его в явную альтернативу Берни Сандерсу, когда гонка вступит в новую фазу. На пути Байдена стоит бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг.

Ранее сообщалось, что сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.

РБК-Украина писало, что Сандерс ранее предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.

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