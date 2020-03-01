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Байден впервые победил на праймериз демократов в США

Новости » Политика     01.03.2020 - 10:27
Байден впервые победил на праймериз демократов в США
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден получил поддержку почти половины демократов

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые одержал победу на праймериз Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине, которые состоялись в субботу, 29 февраля. По результатам подсчета 99% голосов, экс-вице-президент США получил поддержку 49% демократов.

Отмечается, что на втором месте оказался сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, получивший 20% голосов, а на третьем - миллиардер Том Стейер, которого поддержали 11% демократов. После проигрыша, Стейер объявил о выходе из гонки.

По данным экзитпола Edison Research, Байдена поддержали представители разных возрастных групп и общественных слоев. Решающими стали голоса представителей афроамериканской общины, более 60% из которых проголосовали за Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден лидирует на праймериз Демократической партии в Южной Каролине. Голосование в Южной Каролине особенно важно для Байдена, ведь он считался лидером предвыборной гонки, однако оказался на третьем месте среди демократов.

Также РБК-Украина писало, что на праймериз демократов в Неваде победил сенатор Берни Сандерс. Победа Сандерса на праймериз в Неваде была следующей после победы в Нью-Гемпшире и сильного результата в Айове.

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