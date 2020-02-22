Сандерс предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в США

Фото: Берни Сандерс (twitter)

По словам Берни Сандерса, Россия вмешивается в предвыборную компанию "прямо сейчас"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Берни Сандерса, Россия вмешивается в предвыборную компанию "прямо сейчас".

"Разведка говорит нам, что они вмешиваются в эту кампанию, прямо сейчас, в 2020 году. И мое послание президенту (России Владимиру - ред.) Путину будет таким: если меня выберут, поверьте, вы не будете вмешиваться в американские выборы", - заявил Сандерс.

Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Российская Федерация собирается поддержать на выборах президента Соединенных Штатов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году.

Кроме того, президент США Дональд Трамп считает обвинения в помощи России на новых выборах уловкой демократов. По его словам, информация о том, что Россия хочет вмешиваться в ход следующих президентских выборов, чтобы помочь ему - это очередная попытка демократов обмануть избирателей.