Бустерная вакцинация в Украине: Ляшко назвал условия, при которых разрешат дополнительные прививки

В Украине еще рано поднимать вопрос введения бустерной прививки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал условия при которых в стране позволят дополнительную вакцинацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ляшко во время пресс-конференции в Харькове.

"Как минимум мы должны достичь 50% вакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - заявил Ляшко.

По словам министра, первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, которое имеет иммунитет более шести месяцев - достаточно мало.

Ляшко отметил, что в Украине, в первую очередь, необходимо хотя бы привить как можно больше людей по крайней мере первой дозой.