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Бустерна вакцинація в Україні: Ляшко назвав, за яких умов дозволять додаткове щеплення

Автор: Сергій Пишкін

В Україні ще зарано порушувати питання введення бустерного щеплення. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав умови за яких в країні дозволять додаткову вакцинацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ляшка під час пресконференції в Харкові.

"Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу", - заявив Ляшко.

За словами міністра, станом на сьогодні, першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 42% дорослого населення. Водночас кількість людей, яка має імунітет понад шість місяців - достатньо мала.

Ляшко зауважив, що в Україні, в першу чергу, необхідно хоча б щепити якомога більше людей принаймні першою дозою.

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КоронавірусВакцинаціяУкраїна