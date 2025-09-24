Бущан не врятував: "Полісся" сенсаційно розгромили в Кубку України

У середу, 24 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубку України сезону 2025/26. Найгучнішим результатом ігрового дня стала поразка житомирського "Полісся", яке у Львові поступилося місцевому "Руху" з рахунком 0:3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Поєдинок на стадіоні "Україна" розпочався активно для обох команд, але першими свій момент реалізували господарі. На 30-й хвилині рахунок відкрив Фаал.
У другому таймі "Рух" лише закріпив перевагу: на 63-й хвилині захисник "Полісся" Данило Бескоровайний зрізав м’яч у власні ворота, а ще через десять хвилин Лях поставив крапку в зустрічі.
Житомирська команда намагалася переломити хід гри, однак господарі діяли організовано в обороні. Статистика засвідчила паритет у моментах: удари 10 (6 у площину) проти 9 (3), але реалізація виявилася на боці львів’ян.
Голкіпер збірної України Георгій Бущан офіційно повернувся в український чемпіонат. 31-річний воротар заявлений за житомирське "Полісся" під 12-м номером і виступатиме за команду на правах оренди до кінця сезону.
Бущан перебрався в УПЛ із саудівського "Аль-Шабаба", який у січні викупив його у "Динамо" за майже 3 млн євро. Контракт українця з клубом із Ер-Ріяда чинний до літа 2027 року, тож права на гравця залишаються за саудівцями.
День подарував кілька яскравих сенсацій. Аматорський "Агротех" після серії пенальті вибив із турніру одеський "Чорноморець". "Інгулець" вдома розгромив "Поділля" - 4:1, а вінницька "Нива" не залишила шансів "Гірнику-Спорт", перемігши 7:0.
Ще один представник УПЛ, "Верес", сенсаційно вилетів від столичного "Локомотива", який переміг завдяки єдиному голу з пенальті. "Металіст 1925" упевнено обіграв "Колос Полонне" на виїзді - 4:1.
Таким чином, "Рух" виходить до 1/8 фіналу Кубку України, тоді як "Полісся" завершило боротьбу на ранній стадії. Разом із львівським клубом далі проходять "Агротех", "Інгулець", "Нива Вінниця", "Металіст 1925" та "Локомотив Київ".
Також читайте, чи залишиться Сергій Ребров на посаді головного тренера збірної України.