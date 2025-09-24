Бущан не врятував: "Полісся" сенсаційно розгромили в Кубку України

Розгром у Львові

Поєдинок на стадіоні "Україна" розпочався активно для обох команд, але першими свій момент реалізували господарі. На 30-й хвилині рахунок відкрив Фаал.

У другому таймі "Рух" лише закріпив перевагу: на 63-й хвилині захисник "Полісся" Данило Бескоровайний зрізав м’яч у власні ворота, а ще через десять хвилин Лях поставив крапку в зустрічі.

Житомирська команда намагалася переломити хід гри, однак господарі діяли організовано в обороні. Статистика засвідчила паритет у моментах: удари 10 (6 у площину) проти 9 (3), але реалізація виявилася на боці львів’ян.

Екс-голкіпер "Динамо у Полісся

Голкіпер збірної України Георгій Бущан офіційно повернувся в український чемпіонат. 31-річний воротар заявлений за житомирське "Полісся" під 12-м номером і виступатиме за команду на правах оренди до кінця сезону.

Бущан перебрався в УПЛ із саудівського "Аль-Шабаба", який у січні викупив його у "Динамо" за майже 3 млн євро. Контракт українця з клубом із Ер-Ріяда чинний до літа 2027 року, тож права на гравця залишаються за саудівцями.

Інші матчі 1/16 фіналу

День подарував кілька яскравих сенсацій. Аматорський "Агротех" після серії пенальті вибив із турніру одеський "Чорноморець". "Інгулець" вдома розгромив "Поділля" - 4:1, а вінницька "Нива" не залишила шансів "Гірнику-Спорт", перемігши 7:0.

Ще один представник УПЛ, "Верес", сенсаційно вилетів від столичного "Локомотива", який переміг завдяки єдиному голу з пенальті. "Металіст 1925" упевнено обіграв "Колос Полонне" на виїзді - 4:1.

Таким чином, "Рух" виходить до 1/8 фіналу Кубку України, тоді як "Полісся" завершило боротьбу на ранній стадії. Разом із львівським клубом далі проходять "Агротех", "Інгулець", "Нива Вінниця", "Металіст 1925" та "Локомотив Київ".