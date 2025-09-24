Бущан не спас: "Полесье" сенсационно разгромили в Кубке Украины

В среду, 24 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Самым громким результатом игрового дня стало поражение житомирского "Полесья", которое во Львове уступило местному "Руху" со счетом 0:3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Поединок на стадионе "Украина" начался активно для обеих команд, но первыми свой момент реализовали хозяева. На 30-й минуте счет открыл Фаал.
Во втором тайме "Рух" лишь закрепил преимущество: на 63-й минуте защитник "Полесья" Даниил Бескоровайный срезал мяч в собственные ворота, а еще через десять минут Лях поставил точку во встрече.
Житомирская команда пыталась переломить ход игры, однако хозяева действовали организованно в обороне. Статистика показала паритет в моментах: удары 10 (6 в створ) против 9 (3), но реализация оказалась на стороне львовян.
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан официально вернулся в украинский чемпионат. 31-летний вратарь заявлен за житомирское "Полесье" под 12-м номером и будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона.
Бущан перебрался в УПЛ из саудовского "Аль-Шабаба", который в январе выкупил его у "Динамо" за почти 3 млн евро. Контракт украинца с клубом из Эр-Рияда действует до лета 2027 года, поэтому права на игрока остаются за саудовцами.
День подарил несколько ярких сенсаций. Любительский "Агротех" после серии пенальти выбил из турнира одесский "Черноморец". "Ингулец" дома разгромил "Подолье" - 4:1, а винницкая "Нива" не оставила шансов "Горняку-Спорт", победив 7:0.
Еще один представитель УПЛ, "Верес", сенсационно вылетел от столичного "Локомотива", который победил благодаря единственному голу с пенальти. "Металлист 1925" уверенно обыграл "Колос Полонное" на выезде - 4:1.
Таким образом, "Рух" выходит в 1/8 финала Кубка Украины, тогда как "Полесье" завершило борьбу на ранней стадии. Вместе с львовским клубом дальше проходят "Агротех", "Ингулец", "Нива Винница", "Металлист 1925" и "Локомотив Киев".
Ранее мы писали, какой еще новый клуб вышел в 1/8 Кубка Украины и кто еще среди участников.
Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.