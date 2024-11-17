Бурштин на Прикарпатті залишився без тепла після обстрілу

Масштабна атака

Сьогодні Росія завдала комбінованого удару по Україні після тримісячної перерви. Окупанти випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

За словами президента Володимира Зеленського, винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей під час масштабної атаки.

Під ударом ворога були об'єкти генерації, зокрема ТЕС, та об’єкти передачі електроенергії. По Україні вводили аварійні відключення світла. Найважча ситуація зі світлом в Одесі.

Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Що відомо про наслідки масштабної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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