Бурштын на Прикарпатье остался без тепла после обстрела

Масштабная атака

Сегодня Россия нанесла комбинированный удар по Украине после трехмесячного перерыва. Оккупанты выпустили 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 целей.

По словам президента Владимира Зеленского, истребители F-16 сбили 10 воздушных целей во время масштабной атаки.

Под ударом врага находились объекты генерации, в частности ТЭС, и объекты передачи электроэнергии. В Украине вводили аварийные отключения света. Самая тяжелая ситуация со светом в Одессе.

Зафиксированы попадания в Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Что известно о последствиях масштабной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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