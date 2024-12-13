Бурштин на Прикарпатті через атаку залишився без опалення та гарячої води

У частині населених пунктів, у тому числі у місті Бурштин та селі Дем'янів, Івано-Франківської області тимчасово не буде теплопостачання та гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Це сталося унаслідок російських масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі України вранці 13 грудня.

Енергетики повідомляють, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків атак.

Зазначається, що фахівці докладають максимальних зусиль, щоб відновити стабільне постачання тепла та води.

У ДТЕК Бурштинської ТЕС подякували громадянам за терпіння та розуміння ситуації.

Російський ракетний обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні.

У Міненерго зазначили, що ціллю ракетного удару РФ були енергетичні об'єкти України.

Оскільки наслідки російського обстрілу для української енергетики наразі є у різних областях України, в "Укренерго" повідомили про збільшення графіків відключення світла.

Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук повідомила, що Прикарпаття сьогодні зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ запустила по Україні сьогодні 93 ракети та майже 200 БПЛА. Він закликав західних партнерів надати засоби протиповітряної оборони.

Також голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про те, що Заходу треба терміново поставити в Україну щонайменше 20 систем ППО, оскільки російські обстріли по енергетиці країни посилилися.