Бурштын на Прикарпатье из-за атаки остался без отопления и горячей воды

В части населенных пунктов, в том числе в городе Бурштын и селе Демьянов, Ивано-Франковской области временно не будет теплоснабжения и горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Бурштынская ТЭС .

Это произошло в результате российских массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины утром 13 декабря.

Энергетики сообщают, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атак.

Отмечается, что специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить стабильное снабжение тепла и воды.

В ДТЭК Бурштынской ТЭС поблагодарили граждан за терпение и понимание ситуации.

Российский ракетный обстрел Украины 13 декабря

Утром 13 декабря российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине.

В Минэнерго отметили, что целью ракетного удара РФ были энергетические объекты Украины.

Поскольку последствия российского обстрела для украинской энергетики сейчас есть в разных областях Украины, в "Укрэнерго" сообщили об увеличении графиков отключения света.

Руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье сегодня подверглось самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения России.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ запустила по Украине сегодня 93 ракеты и почти 200 БПЛА. Он призвал западных партнеров предоставить средства противовоздушной обороны.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что Западу надо срочно поставить в Украину не менее 20 систем ПВО, поскольку российские обстрелы по энергетике страны усилились.