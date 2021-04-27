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В Буркина-Фасо убили троих западных журналистов

Новина українською → Претория, Вторник 27 апреля 2021 15:55
В Буркина-Фасо убили троих западных журналистов Фото: вооруженный солдат (twitter.com/Aingerumunguia)
Автор: РБК-Украина

Тела двух испанских и одного ирландского журналиста обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). Накануне, 26 апреля, их похитили неизвестные.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности страны.

Четыре человека, включая двух испанских и одного ирландского журналистов, были похищены неизвестными в области Гурма. Они, отмечает издание, участвовали в акции экологической неправительственной организации по защите животных и попали в засаду.

Тела погибших журналистов были обнаружены в ходе поисковой операции. Группу репортеров сопровождал местный военнослужащий. О его судьбе пока ничего неизвестно. Ответственность за нападение на представителей западных СМИ никто на себя взял.

Отмечается, что повстанцы в Буркина-Фасо удерживают в заложника несколько иностранных граждан. Их точное число неизвестно.

Напомним, в начале апреля на юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.

Отметим, в феврале 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

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