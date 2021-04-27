У Буркіна-Фасо вбили трьох західних журналістів
Тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка). Напередодні, 26 Квітня, їх викрали невідомі.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на службу безпеки країни.
Чотири людини, включаючи двох іспанських і одного ірландського журналістів, були викрадені невідомими в області Гурма. Вони, зазначає видання, брали участь в акції екологічної неурядової організації із захисту тварин і потрапили в засідку.
Тіла загиблих журналістів були виявлені в ході пошукової операції. Групу репортерів супроводжував місцевий військовослужбовець. Про його долю поки нічого невідомо. Відповідальність за напад на представників західних ЗМІ ніхто на себе взяв.
Відзначається, що повстанці в Буркіна-Фасо утримують в заручника кілька іноземних громадян. Їх точне число невідоме.
Нагадаємо, на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.
Раніше повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці напали на три села в районі Тіллабері, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті були вбиті 137 осіб.
Відзначимо, в лютому 317 школярок були викрадені зі школи в нігерійському штаті Замфара.