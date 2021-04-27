У Буркіна-Фасо вбили трьох західних журналістів

Тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка). Напередодні, 26 Квітня, їх викрали невідомі.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на службу безпеки країни.

Чотири людини, включаючи двох іспанських і одного ірландського журналістів, були викрадені невідомими в області Гурма. Вони, зазначає видання, брали участь в акції екологічної неурядової організації із захисту тварин і потрапили в засідку.

Тіла загиблих журналістів були виявлені в ході пошукової операції. Групу репортерів супроводжував місцевий військовослужбовець. Про його долю поки нічого невідомо. Відповідальність за напад на представників західних ЗМІ ніхто на себе взяв.

Відзначається, що повстанці в Буркіна-Фасо утримують в заручника кілька іноземних громадян. Їх точне число невідоме.