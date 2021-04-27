ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Буркіна-Фасо вбили трьох західних журналістів

Новость на русском → Преторія, Вівторок 27 квітня 2021 15:55
У Буркіна-Фасо вбили трьох західних журналістів Фото: озброєний солдат (twitter.com/Aingerumunguia)
Автор: РБК-Україна

Тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка). Напередодні, 26 Квітня, їх викрали невідомі.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на службу безпеки країни.

Чотири людини, включаючи двох іспанських і одного ірландського журналістів, були викрадені невідомими в області Гурма. Вони, зазначає видання, брали участь в акції екологічної неурядової організації із захисту тварин і потрапили в засідку.

Тіла загиблих журналістів були виявлені в ході пошукової операції. Групу репортерів супроводжував місцевий військовослужбовець. Про його долю поки нічого невідомо. Відповідальність за напад на представників західних ЗМІ ніхто на себе взяв.

Відзначається, що повстанці в Буркіна-Фасо утримують в заручника кілька іноземних громадян. Їх точне число невідоме.

Нагадаємо, на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.

Раніше повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці напали на три села в районі Тіллабері, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті були вбиті 137 осіб.

Відзначимо, в лютому 317 школярок були викрадені зі школи в нігерійському штаті Замфара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Африка Буркина-Фасо
NEWS
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
DAILY
"Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента
Анастасія Ізвощіковаспеціально для РБК-Україна "Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента