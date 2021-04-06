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Боевики освободили более 1 800 заключенных в результате нападения на нигерийскую тюрьму

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 17:01
Боевики освободили более 1 800 заключенных в результате нападения на нигерийскую тюрьму Фото: боевики освободили из тюрьмы в Нигерии 1800 заключенных (GettyImages)
Автор: Инна Собора

На юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось сбежать.

Об этом пишет Reuters.

Злоумышленники штурмовали объект около 2:15 утра (01:15 по Гринвичу) в понедельник. В ходе нападения, боевики применяли взрывчатку и реактивные гранаты.

Нигерийская полиция заявила, что, по ее мнению, за нападением в городе Оверри стоит запрещенная сепаратистская группа "Коренные народы Биафры" (IPOB), но представители группы отрицают свою причастность.

Президент страны Мухаммаду Бухари заявил, что нападение в городе недалеко от богатого нефтью региона дельты реки Нигер, было "террористическим актом". Он приказал силам безопасности задержать заключенных, которые сбежали.

Ранее сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.

Напомним, в феврале 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

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