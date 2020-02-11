ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бунт в Одесской колонии: объявлены подозрения заключенным

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 15:44
Бунт в Одесской колонии: объявлены подозрения заключенным
Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

В мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенные подняли бунт

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователем полиции в Одесской области сообщили о подозрении семи лицам, предположительно причастным к бунту в ГУ "Южная исправительная колония № 51". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Как отмечается, в мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенные подняли бунт, причинив телесные повреждения сотрудникам пенитенциарного учреждения, а также подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии.

"Правоохранителями установлено семь мужчин, которые принимали активное участие в беспорядках. Их действия квалифицировали по ст. 392 УК Украины (Действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний)", - говорится в сообщении.

Сейчас пятеро подозреваемых находятся в следственном изоляторе, а еще двое - в исправительных колониях по месту отбывания наказания.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. Тогда внутри забаррикадировались около сотни узников.

По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание. Позже стало известно, что во время бунта в одесской колонии №51 27 мая пострадали 13 охранников.

На штрафплощадке в Одессе сгорели десятки автомобилей Дело о закупке бронежилетов: технологу производителя объявили подозрение
Новости Украины ОдессаОдессаподозрениеколониябунт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь