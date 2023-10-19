У Бундестазі знову закликали Шольца передати Україні ракети Taurus

Про це заявив голова Християнсько-демократичного союзу, депутат Бундестагу Фрідріх Мерц, передає РБК-Україна з посиланням на BILD .

Німецький політик звертає увагу на те, що у Кремлі сподіваються на ослаблення підтримки України з боку країн Заходу.

"Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.,) розраховує на те, що ми втомимося і станемо недбалими в нашій підтримці України", - заявив Мерц у Бундестазі в четвер, 19 жовтня.

У цьому контексті він наголошує на необхідності дати зрозуміти Москві, що такі розрахунки - невірні.

Так, за словами Мерця, саміт Європейського союзу, що відбудеться наступного тижня, має надіслати "дуже чіткий та безпомилковий сигнал" про те, що керівник Кремля не може на це сподіватися.

Голова ХДС виступає за якнайшвидше "розблокування" питання з боку влади ФРН про передачу ракет "Таурус" українській стороні.

Ракети Taurus для України

Нагадаємо, Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити по цілях на відстані до 500 км.

Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд ФРН не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Додамо, що перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.

У вересні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку Сполучених Штатів Америки для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.