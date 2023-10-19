В Бундестаге снова призвали Шольца передать Украине ракеты Taurus
Крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге в очередной раз призвала канцлера Германии Олафа Шольца одобрить предоставление Украине крылатых ракет Taurus в рамках военной помощи.
Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза, депутат Бундестага Фридрих Мерц, передает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
Немецкий политик обращает внимание, что в Кремле надеются на ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада.
"Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.,) рассчитывает на то, что мы устанем и станем небрежными в нашей поддержке Украины", - заявил Мерц в Бундестаге в четверг, 19 октября.
В этом контексте он подчеркивает на необходимости дать понять Москве, что такие расчеты - неверные.
Так, по словам Мерца, саммит Европейского союза, что состоится на следующей неделе, должен послать "очень четкий и безошибочный сигнал" о том, что руководитель Кремля не может на это надеяться.
Председатель ХДС выступает за скорейшее "разблокирования" вопроса со стороны властей ФРГ о передаче ракет "Таурус" украинской стороне.
Ракеты Taurus для Украины
Напомним, Украина уже несколько месяцев просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 километров.
Ранее в октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства ФРГ нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в обозримом будущем.
Добавим, что перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин полагает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.
В сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны Соединенных Штатов Америки для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.
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