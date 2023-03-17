У Бундестазі підтримали реформу про скорочення депутатів

За результатами останніх виборів, кількість депутатів Бундестагу становила 736 осіб. Згідно з новими правилами, Бундестаг може складатися максимум з 630 депутатів.

Велика кількість чиновників пов'язана з тим, що кожен німецький виборець має два голоси на парламентських виборах:

перший - за кандидата від його округу;

другий - за партійні списки в 16 землях Німеччини.

Результат голосування визначає пропорційне представництво партій у парламенті. Однак деякі партії отримують більше місць у голосуванні за округами, ніж за списками. Тому для підтримки правильного співвідношення партійних місць, отриманих у другому голосуванні, додаються додаткові депутати. Через це і зростала кількість депутатів Бундестагу.

При цьому опозиціонери вважають прийняту реформу досить спірною. Згідно з новими правилами може статись так, що якщо кандидат виграє прямий мандат в окрузі, але все одно не потрапляє до Бундестагу, оскільки партія переможця набрала менше ніж 5%.