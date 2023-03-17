У Бундестазі підтримали реформу про скорочення депутатів
У п'ятницю, 17 березня, депутати Бундестагу після бурхливого обговорення проголосували за проект виборчої реформи. Таким чином кількість депутатів німецького парламенту скоротиться більш ніж на 100 осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За результатами останніх виборів, кількість депутатів Бундестагу становила 736 осіб. Згідно з новими правилами, Бундестаг може складатися максимум з 630 депутатів.
Велика кількість чиновників пов'язана з тим, що кожен німецький виборець має два голоси на парламентських виборах:
- перший - за кандидата від його округу;
- другий - за партійні списки в 16 землях Німеччини.
Результат голосування визначає пропорційне представництво партій у парламенті. Однак деякі партії отримують більше місць у голосуванні за округами, ніж за списками. Тому для підтримки правильного співвідношення партійних місць, отриманих у другому голосуванні, додаються додаткові депутати. Через це і зростала кількість депутатів Бундестагу.
При цьому опозиціонери вважають прийняту реформу досить спірною. Згідно з новими правилами може статись так, що якщо кандидат виграє прямий мандат в окрузі, але все одно не потрапляє до Бундестагу, оскільки партія переможця набрала менше ніж 5%.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" представила "мирну ініціативу" після закінчення війни в Україні. У Бундестазі назвали нісенітницею пропозиції прихильників Росії.
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Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їхніх переговорів.
Також Шольц наголошує, що попри це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.
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