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В Бундестаге поддержали реформу о сокращении депутатов

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Германия, Пятница 17 марта 2023 16:03
В Бундестаге поддержали реформу о сокращении депутатов Фото: в Бундестаге поддержали реформу о сокращении депутатов (bundestag.de)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 17 марта, депутаты Бундестага после бурного обсуждения проголосовали за проект избирательной реформы. Таким образом, количество депутатов немецкого парламента сократится более чем на 100 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По результатам последних выборов количество депутатов Бундестага составило 736 человек. Согласно новым правилам, Бундестаг может состоять максимум из 630 депутатов.

Большое количество чиновников связано с тем, что каждый немецкий избиратель имеет два голоса на парламентских выборах:

  • первый – за кандидата от его округа;
  • второй – за партийные списки в 16 землях Германии.

Итог голосования определяет пропорциональное представительство партий в парламенте. Однако некоторые партии получают больше мест в голосовании по округам, чем по спискам. Поэтому для поддержания правильного соотношения партийных мест, полученных во втором голосовании, прилагаются дополнительные депутаты. Поэтому и росло количество депутатов Бундестага.

При этом оппозиционеры считают принятую реформу достаточно спорной. Согласно новым правилам может произойти так, что если кандидат выигрывает прямой мандат в округе, но все равно не попадает в Бундестаг, поскольку партия победителя набрала менее 5%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" представила мирную инициативу после окончания войны в Украине. В Бундестаге назвали чепухой предложения сторонников России.

Ранее в Германии пообещали вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

Также канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов по Украине и ведению войны, цель которой неоднократно раскрывалась во время их переговоров.

Также Шольц отмечает, что, несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

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