В Бундестаге поддержали реформу о сокращении депутатов

В пятницу, 17 марта, депутаты Бундестага после бурного обсуждения проголосовали за проект избирательной реформы. Таким образом, количество депутатов немецкого парламента сократится более чем на 100 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По результатам последних выборов количество депутатов Бундестага составило 736 человек. Согласно новым правилам, Бундестаг может состоять максимум из 630 депутатов.

Большое количество чиновников связано с тем, что каждый немецкий избиратель имеет два голоса на парламентских выборах:

первый – за кандидата от его округа;

второй – за партийные списки в 16 землях Германии.

Итог голосования определяет пропорциональное представительство партий в парламенте. Однако некоторые партии получают больше мест в голосовании по округам, чем по спискам. Поэтому для поддержания правильного соотношения партийных мест, полученных во втором голосовании, прилагаются дополнительные депутаты. Поэтому и росло количество депутатов Бундестага.

При этом оппозиционеры считают принятую реформу достаточно спорной. Согласно новым правилам может произойти так, что если кандидат выигрывает прямой мандат в округе, но все равно не попадает в Бундестаг, поскольку партия победителя набрала менее 5%.