В Бундестаге поддержали реформу о сокращении депутатов
В пятницу, 17 марта, депутаты Бундестага после бурного обсуждения проголосовали за проект избирательной реформы. Таким образом, количество депутатов немецкого парламента сократится более чем на 100 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По результатам последних выборов количество депутатов Бундестага составило 736 человек. Согласно новым правилам, Бундестаг может состоять максимум из 630 депутатов.
Большое количество чиновников связано с тем, что каждый немецкий избиратель имеет два голоса на парламентских выборах:
- первый – за кандидата от его округа;
- второй – за партийные списки в 16 землях Германии.
Итог голосования определяет пропорциональное представительство партий в парламенте. Однако некоторые партии получают больше мест в голосовании по округам, чем по спискам. Поэтому для поддержания правильного соотношения партийных мест, полученных во втором голосовании, прилагаются дополнительные депутаты. Поэтому и росло количество депутатов Бундестага.
При этом оппозиционеры считают принятую реформу достаточно спорной. Согласно новым правилам может произойти так, что если кандидат выигрывает прямой мандат в округе, но все равно не попадает в Бундестаг, поскольку партия победителя набрала менее 5%.
Ранее РБК-Украина сообщало, что правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" представила мирную инициативу после окончания войны в Украине. В Бундестаге назвали чепухой предложения сторонников России.
Ранее в Германии пообещали вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.
Также канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов по Украине и ведению войны, цель которой неоднократно раскрывалась во время их переговоров.
Также Шольц отмечает, что, несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.