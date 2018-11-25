У Бундестагу засудили атаку Росії в Азовському морі

Фото: Бундестаг (flickr.com/barcoder)

Росія не бажає вирішувати конфлікт за столом переговорів, заявив голова дипломатичного комітету Бундестагу

Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген (ХДС) прокоментував атаку Росії проти кораблів Військово-морських сил в Азовському морі. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає РБК-Україна.

Посол зазначив, що Рьоттген засудив провокативні дії Росії перед входом до Керченської протоки.

"Це свідчить про небажання Кремля шукати вирішення конфлікту за столом переговорі", - процитував Мельник слова дипломата.

Раніше посол України в США Валерій Чалий зазначив, що агресія Росії несе загрозу повномасштабного збройного конфлікту у Чорноморському регіоні. Україна також звернулась до Сполучених Штатів за підтримкою у зв'язку із ситуацією в Азовському морі.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії.