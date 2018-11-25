Україна звернулася за підтримкою до США через агресію Росії в Азовському морі, - посол

Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Агресія Росії несе загрозу повномасштабного збройного конфлікту у Чорноморському регіоні, зазначили в посольстві

Україна звернулась до Сполучених Штатів за підтримкою у зв'язку із ситуацією в Азовському морі, зокрема після атаки Росії на українські кораблі. Як повідомляє РБК-Україна, про це зазначив посол України у США Валерій Чалий нга своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як зазначив посол, застосування сили з боку РФ щодо кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, а такі дії в Чорному та Азовському морях несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону.

"Негайно звернулися до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору. Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого Стратегічного партнера", - зазначив Чалий.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії.