В Бундестаге недовольны ситуацией с поставками оружия Украине. Предлагают назначить координатора

В комитете по обороне Бундестага недовольны темпами поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ведомства Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Раздражает то, что этот процесс можно было начать еще несколько недель назад. И это самое обидное", - сказала политик.

Она выразила сожаление по поводу сбоев в поставках тяжелого вооружения в Украину. По ее словам для этого не было проведено соответствующей подготовки.

Штрак-Циммерманн потребовала назначить отдельного "координатора" по поставкам оружия Украину, который мог бы консолидировать договоренности, намерения и обязательства ответственных ведомств и министерств.