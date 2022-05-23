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В Бундестаге недовольны ситуацией с поставками оружия Украине. Предлагают назначить координатора

Фото: Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В комитете по обороне Бундестага недовольны темпами поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ведомства Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Раздражает то, что этот процесс можно было начать еще несколько недель назад. И это самое обидное", - сказала политик.

Она выразила сожаление по поводу сбоев в поставках тяжелого вооружения в Украину. По ее словам для этого не было проведено соответствующей подготовки.

Штрак-Циммерманн потребовала назначить отдельного "координатора" по поставкам оружия Украину, который мог бы консолидировать договоренности, намерения и обязательства ответственных ведомств и министерств.

Как сообщалось, правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Оборонный концерн Rheinmetall готов предоставить до 100 таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена.

Напомним, накануне Bild выяснил, что власти Германии не намерены предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

Отметим, в конце апреля концерн Rheinmetall подал правительству Германии две заявки - на поставку 100 БМП Marder и 88 танков Leopard 1A5.

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Оружие в Украине