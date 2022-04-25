Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу Украине танков

Федеральное правительство Германии получило вторую с начала войны заявку на продажу вооружения Украине. Компания Rheinmetall хочет продать 88 танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

Немецкий оборонный концерн в конце прошлой недели подал запрос на поставку 88 единиц танка Leopard 1A5. Сумма сделки может составить 115 млн евро.

Теперь заявку должен согласовать Федеральный совет безопасности. В него входят канцлер, руководитель его ведомства, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции. Ранее немецкое правительство избегало поставок вооружения Украине.

Ранее Rheinmetall направил запрос на продажу Украине 100 БМП Marder. В свою очередь группа Krauss-Maffei Wegmann готова продать 100 самоходных гаубиц PzH 2000.