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Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу Украине танков

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Берлин, Понедельник 25 апреля 2022 22:09
Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу Украине танков Фото: Танк Leopard 1A5 (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Федеральное правительство Германии получило вторую с начала войны заявку на продажу вооружения Украине. Компания Rheinmetall хочет продать 88 танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Немецкий оборонный концерн в конце прошлой недели подал запрос на поставку 88 единиц танка Leopard 1A5. Сумма сделки может составить 115 млн евро.

Теперь заявку должен согласовать Федеральный совет безопасности. В него входят канцлер, руководитель его ведомства, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции. Ранее немецкое правительство избегало поставок вооружения Украине.

Ранее Rheinmetall направил запрос на продажу Украине 100 БМП Marder. В свою очередь группа Krauss-Maffei Wegmann готова продать 100 самоходных гаубиц PzH 2000.

К слову, Швеция получила гарантии США и Британии перед вступлением в НАТО.

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