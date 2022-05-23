У Бундестазі незадоволені ситуацією з постачанням зброї Україні. Пропонують призначити координатора

У комітеті з оборони Бундестагу незадоволені темпами постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови відомства Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

"Роздратовує те, що цей процес можна було розпочати ще кілька тижнів тому. І це найприкріше", - сказала політик.

Вона висловила жаль з приводу збоїв у постачанні важкого озброєння в Україну. За її словами, для цього не було проведено відповідної підготовки.

Штрак-Циммерманн зажадала призначити окремого "координатора" за постачанням зброї Україну, який міг би консолідувати домовленості, наміри та зобов'язання відповідальних відомств та міністерств.