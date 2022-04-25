Германия примет решение по поставке Украине 100 БМП в ближайшее время

Германия в ближайшее время примет решение о том, одобрять ли поставку Украине 100 старых боевых машин пехоты Marder, сообщил представитель правительства. Это станет первой немецкой поставкой тяжелого вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall запросила разрешение на экспорт машин в Украину, намереваясь восстановить их в ближайшие месяцы перед отправкой, сообщил источник в оборонном ведомстве.

Этот шаг Rheinmetall призван заставить канцлера Олафа Шольца занять четкую позицию в отношении того, можно ли отправить тяжелое вооружение непосредственно из Германии в Украину, поскольку сделка с Marder требует одобрения Совета национальной безопасности, который возглавляет Шольц.

Шольц сталкивается с растущей критикой внутри страны и за рубежом за его нежелание поставлять тяжелое вооружение, такое как танки и гаубицы, чтобы помочь Украине отразить агрессию России.

Официальный представитель правительства Германии не назвал сроков, когда будет принято решение по сделке Marder.

Министр обороны Кристин Ламбрехт написала в письме правящей коалиции на прошлой неделе, что запросы на экспорт в Украину "будут проверены в абсолютном приоритете. После согласования в кабинете министров решение по ним будет принято в тот же день по общему правилу".

Во время своего первого визита на Украину после вторжения России два месяца назад госсекретари и министры обороны США в воскресенье пообещали дополнительную военную помощь Киеву, в том числе современное вооружение.

Украинские просьбы о тяжелом вооружении усилились после того, как Москва перенесла свое наступление на Донбасс, территорию, которая считается более подходящей для танковых боев, чем районы вокруг Киева, где до сих пор велась большая часть боевых действий.