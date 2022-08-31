Немецкие ультраправые снова возмущены послом Мельником

Депутатская праворадикальная группа Бундестага AfD предлагает признать посла Украины Андрея Мельника нежелательным лицом в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.
AfD уже внесла представление о признании Мельника нежелательным лицом в Бундестаг. В документе депутаты объясняют такую инициативу тем, что посол многочисленно оскорблял и унижал немецкий народ, госорганы и политиков Германии. Группа потребовала "немедленно отозвать" Мельника.
"Господин Мельник представлял интересы своей страны. Мы призываем федеральное правительство защищать интересы Германии с такой же страстью", - заявил председатель парламентской группы AfD.
При этом, по словам немецких депутатов, такие заявления не будут "иметь никаких далеко идущих последствий".
Отметим, что до этого депутат Бундестага от ХДС Йенс Леманн призвал признать Мельника персоной нон грата в соцсетях.
Тогда посол Украины, реагируя на такое заявление, назвал заявление Леманна "настоящей солидарностью" с украинским государством в разгар варварства РФ.
Напомним, ранее Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".
После этого он обвинил Германию в том, что ей хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.
На фоне всех скандалов президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.