Немецкие ультраправые снова возмущены послом Мельником

AfD уже внесла представление о признании Мельника нежелательным лицом в Бундестаг. В документе депутаты объясняют такую инициативу тем, что посол многочисленно оскорблял и унижал немецкий народ, госорганы и политиков Германии. Группа потребовала "немедленно отозвать" Мельника.

"Господин Мельник представлял интересы своей страны. Мы призываем федеральное правительство защищать интересы Германии с такой же страстью", - заявил председатель парламентской группы AfD.

При этом, по словам немецких депутатов, такие заявления не будут "иметь никаких далеко идущих последствий".

Отметим, что до этого депутат Бундестага от ХДС Йенс Леманн призвал признать Мельника персоной нон грата в соцсетях.

Тогда посол Украины, реагируя на такое заявление, назвал заявление Леманна "настоящей солидарностью" с украинским государством в разгар варварства РФ.