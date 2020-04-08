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Бундеслига разработала план по возобновлении сезона

Новости » Спорт     08.04.2020 - 11:44
Бундеслига разработала план по возобновлении сезона
Фото: стали известны условия возобновления Бундеслиги (twitter.com/DFL_Official)

На стадионы планируют пускать не более 239 человек

Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги рассчитывают доиграть сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bild.

Чемпионат Германии может возобновиться в начале мае, но для этого командам придется соблюдать ряд требований. Клубы первой и второй лиг получили перечень условий от Немецкого футбольного союза, позволяющих вернуться к проведению матчей.

На матчах будет разрешено присутствие 239 человек. Это сами футболисты, а также тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. На трибуны пустят 30 пишущих журналистов и 36 сотрудников телевидения, а также четыре боллбоя. Каждый клуб получит возможность отправить на игру восемь представителей делегации - всего на трибуны попадут 113 зрителей. Присутствие болельщиков первое время будет исключено.

Бундеслига, как и другие крупные соревнования, приостановлена из-за эпидемии коронавируса. После 25 туров в турнирной таблице чемпионата лидирует "Бавария".

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

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