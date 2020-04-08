Бундесліга розробила план після відновлення сезону

Фото: стали відомі умови відновлення Бундесліги (twitter.com/DFL_Official)

На стадіони планують пускати не більше 239 осіб

Керівники Німецького футбольного союзу і Бундесліги розраховують дограти сезон-2019/20, перерваний через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Bild.

Чемпіонат Німеччини може поновитися на початку травні, але для цього командам доведеться дотримуватися низки вимог. Клуби першої та другої ліг отримали перелік умов від Німецького футбольного союзу, що дозволяють повернутися до проведення матчів.

На матчах буде дозволено присутність 239 осіб. Це самі футболісти, а також тренерський штаб і персонал в кількості максимум восьми осіб. На трибуни пустять 30 пишучих журналістів і 36 співробітників телебачення, а також чотири боллбоя. Кожен клуб отримає можливість відправити на гру вісім представників делегації - всього на трибуни потраплять 113 глядачів. Присутність уболівальників перший час буде виключено.

Бундесліга, як і інші великі змагання, припинена через епідемію коронавірусу. Після 25 турів в турнірній таблиці чемпіонату лідирує "Баварія".

Нагадаємо, п'ятірка провідних футбольних чемпіонатів Європи може втратити як мінімум 4 млрд євро через паузу в сезоні, пов'язану з пандемією коронавірусу.