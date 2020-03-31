ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Клубы чемпионата Германии единогласно решили не играть до конца апреля

Новости » Спорт     31.03.2020 - 19:36
Клубы чемпионата Германии единогласно решили не играть до конца апреля
Фото: возобновление Бундеслиги отложено до 30 апреля (twitter.com/DFL_Official)

Не исключено, что через две недели решение будет вновь рассмотрено

Нынешние розыгрыши первой и второй Бундеслиги не возобновятся раньше 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).

Клубы на состоявшемся сегодня, 31 марта, общем собрании приняли единогласное решение не возобновлять турниры минимум еще месяц из-за пандемии коронавируса. Таким образом, команды чемпионата Германии последовали рекомендации президиума лиги.

Также все клубы сошлись во мнении, что сезон-2019/20 надо завершить к концу июня, поэтому было принято решение разработать концепцию проведения матчей без зрителей с таким расчетом, чтобы минимизировать затраты клубов.

Следующее собрание состоится 17 апреля.

Немецкий чемпионат ушел на вынужденную паузу перед началом 26 тура. На данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги мюнхенская "Бавария".

В связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты отложены. Также бессрочно приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 31 марта Коронавирус в Украине и мире: что известно на 31 марта
Новости Украины чемпионат ГерманииФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь